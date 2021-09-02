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Gündem Türk topçusu tam isabet! 9 terörist ex
Gündem

Türk topçusu tam isabet! 9 terörist ex

Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:01:00 -
Türk topçusu tam isabet! 9 terörist ex

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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