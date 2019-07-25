Türk tırları Duba’da mahsur kaldı!
Suriye’deki iç karışıklıklar sebebiyle deniz yoluyla ulaşıma yönlendirilen Türk tırları, Suudi Arabistan’ın Duba kentinde mahsur kaldı. Deniz ulaşımını kullanmak zorunda kalan ve Duba’da bekletilen tır şoförleri, yaşadıkları mağduriyeti çektikleri video ile paylaştılar.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
Türkiye ile Arabistan yarımadası arasında lojistik ihtiyacını karşılayan tır filoları, Suriye’deki savaş nedeniyle deniz yolunu kullanmaya yönlendirildi lakin deniz ulaşımındaki yetersiz sefer sayısı nedeniyle Suudi Arabistan’ın Duba Limanı’nda mahsur kaldılar. 1 haftadır sefer bekleyen 200’den fazla tır şoförü, ulaşımı sağlayan gemi sayısının ve kapasitesinin yetersiz olduğuna değinerek, bekleyişlerinin sadece Duba’yla sınırlı kalmayacağını, Mısır’da da aynı sorunların yaşanacağını söyledi. İşte Duba kapısındaki duruma ilişkin görüntüler.
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