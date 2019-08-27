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Türk tır şoförü ’kirazlar bozuldu’ gerekçesiyle 27 gündür Kırgızistan’da rehin

Manisa’dan Kırgızistan’a kiraz götüren uluslararası tır şoförü Coşkun Fırat, meyvelerin bozulduğu gerekçesiyle 27 gündür rehin alındığını iddia etti.

27 Ağustos 2019 Salı 13:46
Türk tır şoförü ’kirazlar bozuldu’ gerekçesiyle 27 gündür Kırgızistan’da rehin

Manisa’dan Kırgızistan’a kiraz götüren uluslararası tır şoförü Coşkun Fırat, meyvelerin bozulduğu gerekçesiyle 27 gündür rehin alındığını iddia etti. Türkiye’ye dönmesine tüccar tarafından izin verilmeyen Fırat, “Evraklarımı zorla elimden alarak aracımı gasp ettiler, Türkiye’den yardım bekliyorum” dedi.


Manisa Akhisar’da yaşayan tır şoförü evli ve 2 çocuk babası Coşkun Fırat (52), yüklediği 7 bin 500 dolar değerindeki kirazları Kırgızistan’a götürmek için yola çıktı. Fırat, 9 gün sonra Celalabat iline ulaşarak kirazları yetkiliye teslim etti. Ancak malı alan tüccar ödeme yapmayarak Fırat’ı 4 gün boyunca orada bekletti. 4 gün sonra gelen tüccar, bozuk olduğunu iddia ettiği kirazların zararını karşılamak için Fırat’tan 20 bin dolar istedi. Para karşılığında ise tırı ve kendisini rehin aldı. 27 gündür tüccarın beklettiğini otoparkta rehin tutulduğunu söyleyen Coşkun Fırat, Türk yetkililerden yardım istedi.



“Türkiye’den yardım istiyorum”


Tır şoförü Coşkun Fırat, “Akhisar Sanayi Sitesi’nden kiraz yükledim. 9 gün içerisinde tam olan tüm evraklarımla Kırgızistan’a gittim. Burada doktor ve gümrükçü nezaretinde malımı indirdiler. Mal da hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı olmadığı için kasam kapandı ve evrağım kaşelendi. Buna rağmen 4 gün sonra malımı boşaltıyor. Bu mal yumuşak diye zorla elimden evrakları alarak aracımı gasp ettiler. Bunu herkesin duymasını istiyorum, 1 ay sonra elçilik el attı. Biz onları mahkeme verdik ama aracımızı bırakmıyorlar. O yüzden Türkiye’den yardım istiyorum” dedi.



“Amacımız yetkili makamlara ulaşmak”


Fırat’ın eşi ise, “Şu an Kırgızistan’da tüccar tarafından arabasına el konulan Coşkun Fırat’ın eşiyim. Tüm makamlara başvuru yapmamıza rağmen olumlu sonuç alamadık. Amacımız yetkili makamlara ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:46
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