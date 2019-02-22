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Türk Telekom’un tahvil ihracına yurtdışından 5 kat talep

Türk Telekom, 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:29
Türk Telekom’un tahvil ihracına yurtdışından 5 kat talep

Türk Telekom, 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Tahvil ihracına toplam 39 ülkeden 264 yatırımcı 5 kat talep gönderdi.



Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, yurtdışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca, yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcı talep gösterirken, ihraç miktarının 5 katı kadar talep toplandı.



Türk Telekom’un 2005’te özelleştirildiği tarihten bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar TL yatırım yaptığını ve Türkiye’ye 282 bin kilometre fiber ve hanelerin yüzde 90’dan fazlasına da altyapı ulaştırdığını hatırlatan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, tahvil ihracı hakkında "Bugün, tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit oluşturma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi. 2018 faaliyet yılında rekor yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kar marjı (FAVÖK marjı) ise etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık artış ile son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı" dedi.



Türkiye’yi geleceğe bağlama hedefi doğrultusunda çalışırken finansman çeşitliliğini de etkin bir şekilde yönetiyor ve net borçlarını güvenilir bir seviyede koruduklarını bildiren Aktan, "Net borcumuzun FAVÖK’ümüze oranının benzer global telekom şirketlerinin epey altında 1,86 seviyesinde olması da bunun en önemli ispatı. Bu tahvil ihracı sayesinde, finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam ederken Türk şirketlerinin yurtdışı finansman kaynaklarınaerişimi açısından değerli bir örnek oluşturduk. Tahvil ihracımıza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:29
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