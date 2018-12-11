Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia





ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın sahasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç, Türk Telekom'un 81-77 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

9. hafta mücadelesi öncesinde her iki takımın da 3 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor. Türk Telekom, averajla dördüncü, Dolomiti Energia ise beşinci sırada yer alıyor.



