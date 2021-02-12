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Teknoloji Türk Telekom’un mobil baz istasyonu atağı sürüyor
Teknoloji

Türk Telekom’un mobil baz istasyonu atağı sürüyor

İletişim şirketi Türk Telekom, mobil sahasını hizmete açarak 4.5G kapsamasını bölge genelinde yüzde 95’e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:51:00 -
Türk Telekom’un mobil baz istasyonu atağı sürüyor

Yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden şirket, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis olmak üzere 8 ilin bağlı olduğu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bininci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı iki bine çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler” ifadelerini kullandı.

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