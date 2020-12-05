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Aktüel Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde
Aktüel

Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: - "180 yıldır bu toprakların bir değeri olarak, ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilerle kuşatmaya gayret ederken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu" - " 81 ilimizdeki çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile iyi günde kötü günde herkesin yanında olmayı, hayatını kolaylaştırmayı önemsiyor, bunun sorumluluğunu taşıyoruz" - "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:22:28 -
Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Dünya Gönüllüler Günü ile ilgili olarak, "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla Türkiye’nin 81 ilinde hayatlara dokunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, "180 yıldır bu toprakların bir değeri olarak, ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilerle kuşatmaya gayret ederken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. İşte bu yüzden 81 ilimizdeki çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile iyi günde kötü günde herkesin yanında olmayı, hayatını kolaylaştırmayı önemsiyor, bunun sorumluluğunu taşıyoruz." yorumunu yaptı.

Yaptıkları bazı projelerden detaylar veren Önal, "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor." dedi.


- Kitap seslendirmekten doğal afete müdahale etmeye kadar uzanan bir gönüllülük yolculuğu


Açıklama yer alan detaylara göre, görme engelli kitapseverlerin daha çok sesli içeriğe ulaşması için geliştirilen "Kitaplara Ses" uygulamasında yaklaşık 500 bin sayfa kitap, 30 bine yakın gönüllü tarafından seslendirildi. İkinci aşamasına geçilen ve bugüne kadar 3 bin 500 kadına dijital pazarlama eğitimi verilen "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesinin eğitimlerine 70 gönüllü eğitmen destek verdi.

Türk Telekom çalışanlarının, 2010 yılında gönüllülük esasıyla bir araya gelerek kurduğu Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise Türkiye genelinde 11 bölgede 150 gönüllü çalışana ulaştı. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışan TTKAE, acil müdahale gerektiren durumlarda olay yerine çok hızlı şekilde ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. TTAKE, Van Erçiş depreminden Trabzon ve Samsun’da yaşanan birçok "sel baskınına", Bafra'da düzenlenen "Kapıkaya Fest"teki arama kurtarma çalışmasından Samsun’daki "Balkan Tatbikatı"na, Erzincan, Elazığ ve İzmir depremlerine kadar bir çok doğal afette, toplumsal olaylarda görev başında oldu.

Türk Telekom çalışanları, Türkiye’nin en büyük kurumsal kan gönüllüleri ağından birini oluşturuyor. Kurulan "Kan Gönüllüleri Platformu" sayesinde 81 ildeki "Kan Gönüllüsü" olan çalışanlarla, ihtiyaç sahibi çalışanlar en hızlı şekilde buluşturuluyor.

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