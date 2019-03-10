Türk Telekom'u ele geçirecekti... Pişkin savunma!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski albay Nurullah Zeki Atmaca, hakkındaki suçlamaları alaylı ifadelerle reddederek, örgütün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini seçenlerden oldu.

Hain darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyeleri, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiği uyguluyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezler, delillerle çöktü.

Örgütün ''inkar et'' stratejisine, darbe girişimi gecesi Mahmutbey Gişelerinin kapatılmasına teşebbüs eden, eski 1. Ordu MEBS Alayı Komutanlığı Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca da katıldı.

Atmaca, darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri sırada polis tarafından gözaltına alınan ve darbeciler tarafından hazırlanan ''sözde sıkıyönetim'' listesinde, ''Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere)'' olarak görevlendirildi.

Darbeci Atmaca, savcılıktaki ifadesinde "15 Temmuz'dan önce Eyüp Gürler ile arasında İstanbul'da toplumsal olaylar meydana gelebileceği, toplumsal olaylar olabileceği şeklinde bir konuşma geçtiğini, Eyüp Gürler'in kendisine şayet böyle bir şey yaşanırsa alayın başında hazır bulunması gerektiğini söylediğini, olay günü 23.00 civarlarında televizyondan bir hareketlenme olduğuna dair haberler gördüğünü, bunun üzerine evinden çıkarak makam arabasıyla Alay Komutanlığına gittiğini, daha sonra telefonda WhatsApp grubuna dahil edildiğini gördüğünü, bu grup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını, bu nedenle bir heyecana kapıldığını, her maceracı subayın gönlündeki gibi general olacağı düşüncesine kapıldığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün olacağını düşünmediğini, bu düşünce ve duygularla WhatsApp grubuna şirin gözükmek için bir şeyler yazdığını ancak ne yazdığını şu anda hatırlamadığını.'' iddia edip, ''maceracı'' ifadesiyle suçlamaları alaya aldı.

"Vatan hainlerine karşı çıktım" dedi, Whatsapp mesajı ortaya çıktı

Darbe davalarından yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Murat Yanık'ın ise sanık Atmaca hakkında ''Nurullah Zeki Atmaca'nın 15 Temmuz darbe girişiminde irtibat kurduğu şahıslar olup, görüşme içeriklerinin darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili olduğunu'' beyan etmesi, darbeci albayın savunmasını çürüttü.

Ana darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski 1.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Eyyüp Gürler ile darbe girişiminden önce görüştüğü tespit edilen Atmaca, bu görüşmenin ''toplumsal olaylar'' amacıyla olduğunu iddia ederek, FETÖ'nün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi.

Darbeci albay savunmasında, ''Televizyonda Cumhurbaşkanı açıklama yapmaya başladığında vatan hainlerinin niyetini anladığını, bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alayından çıktığını'' iddia etse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan yaklaşık 1 saat sonra, saat 01.03'te WhatsApp grubundan ''Çamlıca'daki antenlere müdahale edilmeli, acilen.'' yazdığı ortaya çıktı.

Teslim olduklarını iddia etti

Türk Telekom'a doğru yola çıktıklarını, Çağlayan'a yaklaştıklarında polislerin kendilerini durdurduğunu, kendi irade ve istekleriyle teslim olduklarını iddia eden darbeci Atmaca'nın yalanı, polis tutanakları sayesinde çürütüldü.

Darbeci Albay ve ekibindeki askerlerin, emniyet güçleri tarafından durdurulduğu ve teslim olmalarına ilişkin uyarılara rağmen darbeci Atmaca'nın teslim olmayacaklarını ve kendilerinin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını iddia etmesi üzerine, polislerin gelen talimatla bu kişileri, silahlarıyla gözaltına aldıkları tutanaklara yansıdı.

Alaylı üslupla inkar etti

Darbeci albay Atmaca, mahkemede verdiği ifadesinde ise, ''Ben askeri kalkışmanın emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle birliğimdeki mobil emniyet timini hazır bulundurdum. İstanbul'da terör eylemi beklentisi olduğunu komutanım Eyyüp Gürler söyledi. Türk Telekom'a asker sevk ettim, doğru ancak oranın güvenliğini sağlamak düşüncesiyle hareket ettim." diyerek inkarını sürdürdü.

Darbeci albay mahkemede, "Çamlıca'daki antenlere acil müdahale edilmeli.", "Küçükçekmece'de olumsuz bir durum var mı? Tim hazır bekletiliyor." şeklindeki WhatsApp mesajlarının sorulması üzerine verdiği, ''Orası önemsiz yerler.'' yanıtıyla da alaycı üslubunu sürdürdü.

Mahkemedeki savunmasında, anayasal düzeni değiştirmek gibi bir amacının olmadığını ve Gayrettepe'deki Türk Telekoma, binanın güvenliğini sağlamak amacıyla gittiğini öne sürmesi üzerine mahkeme başkanının "O mesaj grubunda eğer ki darbe girişimi başarılı olsaydı senin Milli İstihbarat Teşkilatından sorumlu olacağın yazıyor. Ne diyorsun buna?" sorusunu Atmaca, "Efendim, onu yazana sormak lazım. Benim bilgim yok." şeklinde yanıtlayarak inkarı seçti.

Mahkeme başkanının, "Sen muhabere birliği komutanısın. Gittiğin yer Türk Telekom ve sen 'Antenlere acil müdahale edilmeli.' diye mesaj atıyorsun. Başbakan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş. Bunlar tesadüf mü?" şeklindeki sorusu üzerine Atmaca, "Tesadüf efendim. Daha sonra çark ettim ve gruptan çıktım." cevabını vererek, ''tesadüf" yalanına sığındı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada tutuklu sanık eski Albay Nurullah Zeki Atmaca'yı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.