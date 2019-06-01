0553 313 94 23

Türk Telekomlular “Sil Süpür”le kazanıyor

Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen “Sil Süpür” kampanyası birinci yılını geride bıraktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
Türk Telekomlular “Sil Süpür”le kazanıyor

Türk Telekom, “Sil Süpür” kampanyası birinci yılını geride bıraktı. Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen ve bugüne dek 200 milyonu aşkın hediye dağıtan “Sil Süpür”, Ramazan Bayramı tatilinde de kullanıcılarına GB ve dakika hediye etmeye devam edecek. Türk Telekom mobil abonelerine özel olarak hayata geçirilen “Sil Süpür”ü kullanmak için Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
  1. Türk Telekom
  2. Sil Süpür
  3. Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması
  4. Ramazan Bayramı
  5. Türk Telekom mobil aboneleri
  6. Türk Telekom Online İşlemler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB’nin “Yurt dışı genç liderler programı” başvuruları başladı
    1. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    2. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    3. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    4. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    5. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    6. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    7. Zabıtadan bayram denetimi
    8. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    9. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    10. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    11. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    12. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    13. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    14. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    15. Büyükşehir Bayrama Hazır
    16. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    17. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    18. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    19. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    20. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    21. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    22. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    23. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    24. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    25. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    26. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    27. Malatya’da erken bayramlaşma
    28. Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile..
    29. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar..
    30. 19 kilo 331 gram uyuşturucu ele..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti