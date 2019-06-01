Türk Telekomlular “Sil Süpür”le kazanıyor
Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen “Sil Süpür” kampanyası birinci yılını geride bıraktı.01 Haziran 2019 Cumartesi 12:08
Türk Telekom, “Sil Süpür” kampanyası birinci yılını geride bıraktı. Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen ve bugüne dek 200 milyonu aşkın hediye dağıtan “Sil Süpür”, Ramazan Bayramı tatilinde de kullanıcılarına GB ve dakika hediye etmeye devam edecek. Türk Telekom mobil abonelerine özel olarak hayata geçirilen “Sil Süpür”ü kullanmak için Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor.
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