Türk Telekom’dan yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu: JetFix

Türk Telekom, yüzde yüz yerli yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix’i kurumların kullanımına sundu. Platform, kurumlara sunduğu Livechat, Chatbot ve Omnichannel ürünleri ile kurumların müşteri ilişkileri yönetimlerini daha hızlı ve verimli yapmalarına imkân sağlıyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, kurumlar için tamamen yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix’i hayata geçirdi. Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdikleri iletişim süreçlerini iyileştirmeyi; zaman, maliyet ve yönetim gibi alanlarda firmalara destek olmayı hedefleyen şirket, JetFix’i 3 ana ürünle kurumlarla buluşturuyor. JetFix’in Livechat ürünü ile kurumlara canlı mesajlaşma ve aynı anda çoklu müşteri görüşmesi imkânı sağlanırken, Chatbot ürünü ile sanal asistan üzerinden 7-24 mesajlaşma sunuluyor. Ayrıca, Omnichannel (çoklu kanal yönetimi) ürünü ile kurumlar özellikle sosyal medya ve e-mail kanallarından gelen talep, bilgi, öneri gibi tüm geri bildirimlerine daha hızlı ve verimli yanıt verebiliyorlar.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Türk Telekom olarak, mükemmel müşteri deneyimi ve geniş ürün çeşitliliği yaklaşımımız kapsamında şimdi de kurumlara JetFix ile destek veriyoruz. Bu yeni platformumuz ile firmalar için müşteri iletişim kanallarını tekilleştiriyoruz. Böylece kurumların faaliyet giderlerini azaltıyor, güvenli ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkân sağlıyoruz" dedi.

Türk Telekom’dan yapay zekâ tabanlı çözüm

Yapılan bilgilendirmede; JetFix’in yapay zekâ tabanlı çözümü Chatbot doğal dil işleme (NLP) ve kendini sürekli geliştirebilme özelliği sayesinde Türkçe cümleleri kolaylıkla anlıyor ve müşteri ile iletişim halindeyken konuşma diline uygun cevaplar verebiliyor. Chatbot, ayrıca, kurumların talep ettikleri çeşitli platformlarla entegre bir şekilde çalışarak kurumların müşterileriyle gerçekleştirdikleri iletişim deneyimini üst seviyelere çıkarıyor.