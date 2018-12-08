Türk Telekom’dan ‘Yeni Nesil Gelecek’

Türk Telekom nesnelerin interneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

Türk Telekom’un bu kapsamda, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği “Yeni Nesil Gelecek” projesi kapsamında seçilen öncelikli 14 ilde olmak üzere Türkiye genelinde meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim gören ve projeye başvuran 350 öğrenciye, nesnelerin interneti (IoT) içerikli özel eğitim kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitim verilecek.