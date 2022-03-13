Türk Telekom’dan reklam verenlere destek

İletişim şirketi Türk Telekom, yeni nesil reklam satın alma platformu Programattik’le 200’ün üzerinde markaya destek sağlıyor. Platform, markaların reklam operasyonlarını yönetmelerini mümkün kılıyor. Programattik, markalar ve medya satın alma ajanslarına kampanya başlangıcından raporlamasına kadar her adımı takip edebilme olanağı veriyor.

Veri bütünlüğü korunuyor

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Dünyadaki reklam teknolojilerinin gelişimini öngörerek hayata geçirdiğimiz Programattik’le dijital satın alma alışkanlıklarına yeni bir yön verdik. Sektörde kısa sürede büyük bir başarı elde eden platformumuzda şimdi de sunucularımızın Türkiye’de konumlanmalarıyla çalıştığımız her bir markanın data güvenliğini sağlıyoruz. 2016 yılında başladığımız programatik reklam hizmetini bu zamana kadar reklam operasyonunu ekibimizin yöneteceği şekilde kurgulamıştık. Bu yıl itibarıyla markalar ve medya planlama ajansları, platformumuz üzerinden programatik reklam operasyonlarını kendileri de yönetebilecekler. Yerli ve milli teknoloji çözümleriyle her geçen gün gelişen Programattik’le medya satın alma konusundaki yenilikçi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Yapay zekâ temelli yazılımıyla Programattik, verilerini Türkiye’de tutmak isteyen markalar için tamamı ülkede bulunan sunucularıyla data güvenliği temin ediyor. Programattik SSP’si (Arz Yönlü Platform) üzerinden yönetilen reklam kampanyalarında stopaj vergisi oluşturmayarak hem markalar hem de yayıncılar için maliyet avantajı sunuyor.

Dijital kampanya başlatma, yönetme, raporlama ve hatta faturalandırmaya kadar bütün süreci kullanıcıları için verimli şekilde yöneten Programattik, hızlı strateji geliştirme ile optimizasyona uygun yazılımı sayesinde reklam bütçesini en optimal biçimde kullanıyor. Bunun yanında ‘gerçek zamanlı açık artırma’ (RTB) teknolojisiyle markanın kampanyasına en uygun hedef kitleyle buluşmasını sağlıyor.