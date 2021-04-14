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Teknoloji Türk Telekom’dan Ramazan'a özel 10 gb hediye
Teknoloji

Türk Telekom’dan Ramazan'a özel 10 gb hediye

Türk Telekom, mobil müşterilerine 10 gb ücretsiz interneti Ramazan'a özel olarak dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:16:00 - 2021-04-14 16:20:22
Türk Telekom’dan Ramazan'a özel 10 gb hediye

‘Merkeze değil herkese’ hizmet anlayışıyla kesintisiz iletişim sağlayan Türk Telekom, Ramazan’da bol bol GB ve dakika hediye ederek müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Türk Telekom’a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyorlar. Kampanyaya katılım için RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli.

Türk Telekom’un hediye kazandıran platformu Sil Süpür, her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri bol bol GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom’un mobil uygulaması Online İşlemler’e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, Online işlemler uygulamasından veya Sahur 30GB yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecekler.

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