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Ekonomi

Türk Telekom’dan online işlem rekoru

Türk Telekom’un Online İşlemler mobil uygulaması, nisan ayında kullanım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:23:00 -
Türk Telekom’dan online işlem rekoru

Covid-19’a karşı koruma için evde kal çağrısına uyan Türk Telekomlular, işlemlerini evden yapmak için dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan Online İşlemler uygulamasına yöneldi. Mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerine ait tüm işlemlerin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği Online İşlemler’e giriş sayısı son bir ay içerisinde 181 milyona ulaştı. Aylık tekil giriş sayısı 12 milyonun üzerine çıktı. Uygulamanın kullanımı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 64 artış gösterdi.

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