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Teknoloji Türk Telekom’dan iPhone 14 ‘Akıllı Değişim’ kampanyası
Teknoloji

Türk Telekom’dan iPhone 14 ‘Akıllı Değişim’ kampanyası

İletişim şirketi, Türk Telekom, mağazalarında ‘Akıllı Değişim’ kampanyasıyla iPhone 14 satıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 23:08:00 -
Türk Telekom’dan iPhone 14 ‘Akıllı Değişim’ kampanyası

Teknoloji ve dijital dönüşümde önemli rol oynayan şirket, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Müşteriler, kullanılabilir durumda olan belirli eski model telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getirerek, mevcut kontratlı tarifelerinde kalma sözüyle iPhone 14 ailesinden bir akıllı telefona 30 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olabiliyor. Ayrıca, mobil ve evde internet müşterileri eski cihazlarının kondisyonlarına göre hesaplanan indirimle iPhone 14’ü avantajlı fiyatlarla, faturalarına ek 3 ay taksit imkânıyla satın alabiliyor.

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