Türk Telekom’dan “Fiber Teknoloji Evinde Paketleri”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 81 ilde müşterilerinin yüksek hızda internet ihtiyacını karşılarken, katma değerli yüksek hız kampanyalarıyla da özel avantajlar sağlıyor.

Türk Telekom, “Fiber Teknoloji Evinde” kampanyasıyla yeni evde internet müşterilerine 24 ay sözlerine karşılık 100-200-500-1.000 Mbps limitsiz fiber internet paketlerini 24 ay fiyat garantisiyle sunuyor. Ayrıca “Fiber Teknoloji Evinde Paketleri” ile birlikte cihazları zararlı yazılım ve virüslere karşı koruyan McAfee virüs koruma programını da bir arada sunarak, müşterilerin tüm ihtiyaçlarının tek pakette karşılanmasını hedefliyor.

Paketleri satın alan müşteriler, Türk Telekom Prime ayrıcalıklarından yararlanma imkanı elde ederken, ihtiyaç duymaları halinde Wi-Fi 6 teknolojili premium modemi 24 ay fiyat garantisi ve avantajlı fiyatlarla alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 81 ildeki fiber altyapılarıyla müşterilerinin yüksek hızlı internet ihtiyaçlarını karşılarken yenilikçi ürün ve hizmetlerini avantajlı tekliflerle sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özden, “Portföyümüzdeki 1.000 Mbps’ye varan yüksek hızlı fiber internet paketlerini tercih eden müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ayrıcalıklar sağlayarak fiber internet keyfini artırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Verilen bilgiye göre, Fiber Teknoloji Evinde Paketleri’ne online başvuru yapan müşteriler, internet kullanımlarının ilk ayında herhangi bir ücret ödemiyor. Sadece online başvuruda geçerli ilk ay ücretsiz fırsatından yararlanmak için Türk Telekom web sitesi ya da Türk Telekom uygulamasına giriş yapılarak hızla ve kolaylıkla evde internet yeni abonelik başvurusu yapılabiliyor.

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