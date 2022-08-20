Türk Telekom’dan Bulut Bilişim Kampı

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirtti. Vural, “Genç yetenekleri şirketimize katmak başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bulut Bilişim Kampı’yla gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk üçe girenlere ödül

Kampa katılan gençler, alanında uzman isimlerden bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS platformları, açık kaynak teknolojileri gibi konu başlıkları kapsamında 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alacaklar. Sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere iştirak edecekler.

Kamp sonunda ise gençler kariyerlerinde iz bırakacak bir eğitim sertifikasının sahibi olacaklar. Ayrıca proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL değerinde hediye çeki verilecek.