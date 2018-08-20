Türk Telekom’dan avantajlı günler
Türk Telekom, ‘Fırsat Bu Fırsat’ mottosu ile en yeni akıllı telefonları uygun fiyatlardan satışa sunmaya devam ediyor. Şirket Samsung’un Note serisinin en yeni telefonu Galaxy Note 9’u, lansmana özel kampanyasıyla, 500 lira ön ödeme yapan veya eski cihazını getiren mobil ve evde internet müşterilerine, verdikleri tutarın 3 katı yani bin 500 lira indirimle sunuyor.20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:38
Müşterilerinin mobil teknolojileri doya doya kullanmasını amaçladıklarını dile getiren Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Bu kapsamda hazırladığımız kampanyamız ile müşterilerimiz, Samsung Galaxy Note 9’a çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Ön ödeme yapan ya da eski cihazını Türk Telekom’da değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Samsung Galaxy Note9’la mobil deneyimini daha da üst düzeyde yaşayacaklar. ‘Fırsat Bu Fırsat’ mottomuzla son teknoloji akıllı cihazları müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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