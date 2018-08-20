Türk Telekom’dan avantajlı günler

Müşterilerinin mobil teknolojileri doya doya kullanmasını amaçladıklarını dile getiren Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Bu kapsamda hazırladığımız kampanyamız ile müşterilerimiz, Samsung Galaxy Note 9’a çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Ön ödeme yapan ya da eski cihazını Türk Telekom’da değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Samsung Galaxy Note9’la mobil deneyimini daha da üst düzeyde yaşayacaklar. ‘Fırsat Bu Fırsat’ mottomuzla son teknoloji akıllı cihazları müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.