Türk Telekom’dan 74 bin 532 saatlik eğitim

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Akademi eğitim platformunca, mart-eylül döneminde Türk Telekom çalışanlarına 526 farklı konuda 74 bin 532 saatlik uzaktan eğitim verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı anlayışıyla çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmak ve mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla, uzaktan eğitim süreçlerine devam ediyor.

Türk Telekom Akademi’nin öncülüğünde yürütülen "Dijital Eğitimler" ile mart-eylül ayları arasında 526 farklı konuda 74 bin 532 saatlik uzaktan eğitim verildi.





- “Çalışanlarımıza, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim imkânı sağlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom Akademi olarak tüm çalışanlarımıza, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim imkânı sağlıyoruz. Üniversiteli geçlerimize yönelik, Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı’nı düzenledik ve bu dönemde her yıl yüz yüze gerçekleştirdiğimiz START Stajım Gelişim Programı’nı da ilk kez online platforma taşıdık.” ifadelerini kullandı.





- Telekom Akademi çatısı altında birçok ilke imza atıldı





Türk Telekom Akademi’de pazarlama, teknoloji, finans, satış gibi iş birimlerine yönelik iş okulları ve mesleki gelişim eğitimleri ile "Liderler Okulu", "İç Mentorluk" gibi programlar da online devam etti.

Türk Telekom Akademi’nin aylık güncellenen "Yetkinlik Gelişim Takvimi"nde yenilikçi düşünme, çeviklik, duygusal zekâ, zorlu koşullarda öz yönetim yetkinlikleri anlatıldı. Yetkinliklerin her biri için 30 günlük "Gelişim Aksiyon Önerileri" ve sürecine özel bilgilendirici içerikler de çalışanlarla paylaşıldı.

Teknoloji Kürsüsü ve Öğren Molası gibi canlı yayınlarla, alanında uzman isimler çalışanlarla buluştu. Türk Telekom ailesine yeni katılan çalışanların oryantasyon programı da ilk kez online platformda yapılarak 364 kişiye uzaktan eğitim verildi. Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı 24 üniversiteli gencin katılımıyla düzenlenirken Start Stajım Gelişim Programı 50 stajyerle ilk kez online platforma taşındı.