Türk Telekom’a 100 milyon $’lık kaynak

Türk Telekom, başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti libor + yüzde 2,85 olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Farklı projeler üretildi

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, sürdürülebilirlik politikasının bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek” dedi.

Projelerimiz devam ediyor

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da, enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirtti. Kıraç, “Projelerimiz, pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.