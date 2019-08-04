Türk Telekom ve İkitelli OSB arasındaki protokol uzatıldı

Türk Telekom ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında, kurumsal firmalar ve ortak kullanım alanları için geçerli olacak altyapı, erişim, internet iş birliği anlaşması uzatıldı.

Türk Telekom ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının daha yüksek hızda, kesintisiz ve yüksek kalitede iletişim, erişim, internet hizmetlerini almasını sağlayan protokolün 5 yıllık süreyle uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandı. Yapılan bilgilendirmede; anlaşma kapsamında, OSB’lerin teknolojik dönüşümüne ve OSB’lerdeki işletmelerin yararının gözetildiği hizmet ve projeleri hayata geçirmeye amacıyla 30 bin işyeri, 300 bin çalışanı, yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile İkitelli OSB’nin haberleşme altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak ve Türk Telekom tarafından bireysel ya da kurumsal müşterilere sağlanan tüm hizmetler OSB katılımcılarına sunulacak.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen protokol imza törenine; Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürü Mehmet Beytur ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Aydın katıldı.