0553 313 94 23

Türk Telekom ve İkitelli OSB arasındaki protokol uzatıldı

Türk Telekom ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında, kurumsal firmalar ve ortak kullanım alanları için geçerli olacak altyapı, erişim, internet iş birliği anlaşması uzatıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:49
Türk Telekom ve İkitelli OSB arasındaki protokol uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının daha yüksek hızda, kesintisiz ve yüksek kalitede iletişim, erişim, internet hizmetlerini almasını sağlayan protokolün 5 yıllık süreyle uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde, uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom, işletmelerden sanayi kuruluşlarına, kamu kurumlarından yerel yönetimlere kadar teknolojik altyapısı, gelişmiş ses ve genişbant çözümleri ile hız ve verim kazandırmaya, böylece rekabet ve global pazarlardaki güçlerini artırmaya katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki sanayileşmenin gelişmesinde büyük role sahip olan organize sanayi bölgelerine (OSB) teknolojik, modern, çevreci ve yenilikçi çözümler sunan Türk Telekom, OSB'lerin teknolojik dönüşümüne ve OSB'lerdeki işletmelerin yararının gözetildiği hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu vizyon çerçevesinde 30 bin iş yeri, 300 bin çalışanı, yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile OSB’ler arasında güçlü bir yere sahip olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile Türk Telekom arasındaki anlaşma, 5 yıl süreyle uzatıldı.

İkitelli OSB ile Türk Telekom arasında imzalanan protokol kapsamında, İkitelli OSB'nin haberleşme altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak ve Türk Telekom tarafından bireysel ya da kurumsal müşterilere sağlanan tüm hizmetler OSB katılımcılarına sunulacak.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen protokol imza törenine, Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürü Mehmet Beytur ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Aydın katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:49
  1. Türk Telekom

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı, çocuklar sevindi
    1. Yavru kedi sıkıştığı yerden..
    2. ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var
    3. Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı..
    4. Üretici fındık bahçesine şenlik..
    5. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    6. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    7. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    8. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    9. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    10. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    11. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    12. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    13. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    14. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    15. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    16. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    17. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    18. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    19. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    20. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    21. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    22. Polisten motosiklet uygulaması
    23. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    24. Bursa’da şehir günü
    25. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    26. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    27. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç..
    28. Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı
    29. Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun..
    30. (Özel Haber) Tek kelime ile "Harika"
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak