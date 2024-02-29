Türk Telekom ve Huawei’den yerli ekosistemi kapsayan yenilikçi uygulamalar

Türk Telekom ve Huawei, Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından yerli girişim NaraXR ile gerçekleştirdiği ve dünyada ilk olan 5G Haptic (Dokunsal) Eldivenli VR Kukla Tiyatro uygulaması GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gösterildi. Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yenilikçi çalışmalarıyla sağlıktan eğitime, endüstriden tarıma, spordan kültür sanata hayatın her alanında değer yaratan projeler geliştiriyor. . Türkiye’ye en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle yatırımlarını sürdürürken dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliklerini de devam ettiren Türk Telekom, Huawei ile gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.

İş birliği kapsamında, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından NaraXR’ın desteğiyle, 5G ile sanatın evrenselleşmesini sağlayacak uygulamalarından, Türk Telekom’un teknoloji ile kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi Huawei standında dünyaya tanıtıldı. Denemede farklı lokasyonlarda bulunan gerçek kukla oynatıcılarının yönettiği Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu, 5G Haptic Eldiven ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan seyircilere canlı olarak VR, AR ve web ortamında sunuldu. Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.

“Teknoloji birikimimizle kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtıyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Spor, sağlık, tarım gibi birçok farklı sektörde uyguladığımız 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe bağlayan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz. Kırdığımız 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attık.

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve platformları ile olan ortaklıklarımız sayesinde Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Son dönemde akıllı teknolojiler geliştirmekle kalmadık, küresel oyuncularla birlikte yaptığımız çalışmalar ve başarıyla sonuçlanan testlerimizle, pek çok ilki sadece Türkiye’de değil, dünyada da gerçekleştiren operatör olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi sürdürdük. Huawei ve PİLOT mezunumuz NaraXR ile gerçekleştirdiğimiz deneme projemiz Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu performansının 5G destekli Haptic Eldiven ve XR teknolojileri kullanarak mekan bağımsız ve canlı olarak sergilenebilmesini ve izlenebilmesini sağlıyor. Denemelerini teknoloji ile kültür sanatı harmanladığımız Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz, dünyada bir ilk niteliği taşıyan çalışmada, yeni nesil teknolojileri kültür sanat alanına da uyguladık. Ayrıca kullanıcıların gerçek dünyadan sanal dünyaya veya sanal dünyadan gerçek dünyaya hızlı bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış 3 boyutlu görüşme teknolojileri ile bireyler arasındaki fiziksel mesafeleri en aza indiren çözümlerin gelişimine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Huawei Turkiye CEO’su Kaya Shi, yaptığı açıklamada, “Türk Telekom ile birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan ve 5G teknolojisinin sunduğu potansiyeli keşfetmekten gurur duyuyoruz. Türk Telekom ile iş birliğimizi 5G teknolojilerinin kullanım senaryoları özelinde artırmış bulunmaktayız. 5G’nin sunduğu imkanları kullanarak, kültür sanat alanında da yenilikçi uygulamalara imza atmaya devam ediyoruz. Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi, teknolojiyle sanatın evrenselleşmesine nasıl katkıda bulunabileceğimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu deneme ile Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu'nu 5G ve XR teknolojileri kullanarak mekan bağımsız ve canlı olarak dünyanın her köşesine taşıyabiliyoruz.

5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi gibi özellikler, her alanda sınırları zorlamamızı ve yeni deneyimler sunmamızı sağlıyor. Bu iş birliği ile sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de kültür sanatın dijitalleşmesine öncülük etmiş olacağız. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından bu yana stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Turk Telekom ile birlikte Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.