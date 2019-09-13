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Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi

Galatasaray-Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu’nda 43 bin 472 seyirci izledi.

13 Eylül 2019 Cuma 22:38
Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi

Galatasaray-Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu’nda 43 bin 472 seyirci izledi.


Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.


Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:38
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