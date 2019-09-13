Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi Galatasaray-Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu’nda 43 bin 472 seyirci izledi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu’nda 43 bin 472 seyirci izledi.

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.

Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.