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Spor

Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:13:53 -
Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Göztepe mücadelesi öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre soyunma odalarının yanı sıra maç günü kullanılacak basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerce dezenfekte edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık tedbirleri kapsamında yayımladığı yönerge uyarınca, Göztepe maçında görev alacak tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.

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