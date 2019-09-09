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Türk Telekom Stadı 60 bin kapasiteye çıkıyor

Galatasaray, gelecek sezon Türk Telekom Stadı'nda değişikliklere hazırlanıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
Türk Telekom Stadı 60 bin kapasiteye çıkıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Arsenal'in Emirates Stadı'nı mercek altına aldı. 3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, 52 bin 650 kişi olan kapasiteyi 60 bine yükseltip 50 bin de kombine satarak rekoru hedefliyor.

Yıldız transferler sonrasında taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı. Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.

Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.

60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

Bu sezon değişiklik imkânı bulunmazken, sezon sonu Aslantepe'yi yenileme çalışması başlayacak. Kapasiteyi 60 bine çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 41 binde kalan kombine satışını gelecek yıl 50 bine yükseltip rekor kırmak istiyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
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