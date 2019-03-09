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Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların toplumsal hayatta ön plana çıkmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların toplumsal hayatta ön plana çıkmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. Şirket, bu çerçevede başlattığı ‘Yeni Nesil Gelecek’ projesi kapsamında 114 kız öğrenciye nesnelerin interneti alanında ileri teknoloji eğitimleri verdi. Ayrıca toplumsal, bölgesel veya ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi dahilinde bugüne kadar 24 bin 500 kadın dijital dünya ile tanıştı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
  1. Türk Telekom
  2. sosyal sorumluluk projeleri
  3. Yeni Nesil Gelecek
  4. ileri teknoloji eğitimleri
  5. İnternetle Hayat Kolay

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