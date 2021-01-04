Türk Telekom internet paket fiyatları sınırsız internet ücretleri ev telefon internet fiyatı

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi her akşam ve hafta sonları tam zamanlı olarak gerçekleştirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar uygun internet paketlerine yönelmekte. Korona salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı derslere katılmanın yanında internet üzerinden de canlı derslere katılmakta.

Eğitimlerinden geri kalmak istemeyen öğrenci ve veliler GSM operatörlerinin uygun fiyatlarda sunduğu sınırsız internet paketlerinden de yararlanmak istemekte. Bunun için vatandaşlar faturalı ya da faturasız internet tarifelerini araştırmakta. Türk Telekom müşterilerine faturalı, faturasız, yurtdışı tarifeler, konuşkan tarifeler, aşmayan tarifeler, aile tarifeleri, ek internet paketlerinin yanında ek konuşma paketleri, ek SMS paketleri, aşmayan tarifelere özel fırsatlar sunmakta. İşte Türk Telekom internet fiyatları.

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