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Teknoloji Türk Telekom internet paket fiyatları sınırsız internet ücretleri ev telefon internet fiyatı
Teknoloji

Türk Telekom internet paket fiyatları sınırsız internet ücretleri ev telefon internet fiyatı

Tük Telekom internet paketi ücretler ne kadar? Tük Telekom internet paketleri, tarifeleri, kampanyaları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Özellikle de korona salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olarak yapılması öğrencilerin derslerini EBA üzerinden online olarak yapmasıyla birlikte internet paketleri de sorgulanmakta. Vatandaşlar Tük Telekom internet paket tarife ücretlerini araştırmakta. İşte Tük Telekom internet kampanyaları ile sınırsız internet ücretleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:26:00 - 2021-01-04 12:27:22
Türk Telekom internet paket fiyatları sınırsız internet ücretleri ev telefon internet fiyatı

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi her akşam ve hafta sonları tam zamanlı olarak gerçekleştirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar uygun internet paketlerine yönelmekte. Korona salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı derslere katılmanın yanında internet üzerinden de canlı derslere katılmakta.

Eğitimlerinden geri kalmak istemeyen öğrenci ve veliler GSM operatörlerinin uygun fiyatlarda sunduğu sınırsız internet paketlerinden de yararlanmak istemekte. Bunun için vatandaşlar faturalı ya da faturasız internet tarifelerini araştırmakta. Türk Telekom müşterilerine faturalı, faturasız, yurtdışı tarifeler, konuşkan tarifeler, aşmayan tarifeler, aile tarifeleri, ek internet paketlerinin yanında ek konuşma paketleri, ek SMS paketleri, aşmayan tarifelere özel fırsatlar sunmakta. İşte Türk Telekom internet fiyatları.

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