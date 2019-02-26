Türk Telekom ile Huawei arasında "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı

BARSELONA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bilgi ve iletişim sektöründe teknolojik gelişmelerin sürükleyici altyapısını teşkil etmesi beklenen 5G teknolojilerine yönelik iş birliklerinin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Bakan Turhan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2019'da stantları gezdi.

İlk olarak Ericsson standını ziyaret eden Turhan, elektrikli otonom kamyonu kullandı. Yeni teknolojiler hakkında bilgi alan Turhan, daha sonra Samsung ve Nokia standlarını inceledi.

Turhan, Türk Telekom ve Huawei arasındaki "İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech 1.0"ın imza törenine de katıldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türk Telekom ile Huawei arasında 5G teknolojilerinin ve uygulamalarının Türkiye'de hayata geçirilmesine yönelik imzalanan mutabakat metninin hayırlı olmasını diledi.

Turhan, Türk Telekomun Huawei ile gerçekleştirdiği "artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik tabanlı eğitim içeriklerine 5G'li bulut bağlantısıyla uzaktan erişim" uygulamasının da yerli girişimcilerle iş birliği içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"5G teknolojisinin kullanıldığı önemli alanlardan biri olan eğitime odaklanan bu uygulamayla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik tabanlı biyoloji, kimya ve elektronik gibi konularda eğitim içerikleri öğrencilerle buluşturulmakta ve ileri düzey bir eğitim deneyimi ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın Dünya Mobil Kongresi'nde en iyi 5G uygulamaları arasında gösterilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor, yenilikçi çözümlerin üretilmesi yoluyla bu çalışmaların devamının gelmesini diliyorum."

Önümüzdeki yıllarda bilgi ve iletişim sektöründe teknolojik gelişmelerin sürükleyici altyapısını teşkil etmesi beklenen 5G teknolojilerine yönelik iş birliklerinin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten Turhan, Türkiye'de 2016'da hizmete başlayan 4,5G hizmetinin altyapı açısından büyük bir hızla yaygınlaştığına dikkati çekti.

Vatandaşların yüksek hızlı mobil internete büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Turhan, geçen yıl eylül ayı itibarıyla 81 milyona yaklaşan mobil abonenin yüzde 70'e yakınının 4,5G'yi tercih ettiğini söyledi.

Çok kısa süre sonra 5G ve ötesi mobil teknolojilerle de tanışılacağını ifade eden Turhan, 5G ile yüksek veri hızının yanı sıra şebekeye bağlanabilen cihaz sayısında artış ve bağlanma hızındaki gecikmedeki düşüşle mobil internetin kullanım alanlarının artacağını anlattı.

Sanayide ve ekonominin birçok alanında yeni kullanım imkanlarını beraberinde getirecek 5G ve ötesi teknolojilerin altyapıya önemli miktarda yatırım gerektirdiğini belirten Turhan, bu alanda sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bir konuma gelinmesinin önemine işaret etti.

Turhan, "Ülkemizin öncü markalarının Dünya Mobil Kongresi'nde elde ettiği tecrübelerin ve geliştirdikleri iş birliklerinin yerli ve milli 5G teknolojilerinin üretimine de katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

- "5G tahmin edilenden de daha hızlı geliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da kongrede 35'i aşkın Türk şirketinin yer aldığını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenlemeleriyle yüzde 40-45 olan yerlililik oranları için gayret gösterdiklerini ifade eden Sayan, 3G ve 4,5G ihalelerinde operatörlere Ar-Ge faaliyetlerinde Türk mühendis çalıştırma zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın baş tacı olduğunu dile getiren Sayan, 5G'ye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Sayan, 5G teknolojisiyle ilgili de "5G tahmin edilenden daha hızlı geliyor. Kongrede 5G'ye ilişkin örnekleri gözleme imkanı bulduk. Türk Telekomun, Argela markasıyla 5G konusunda ciddi çalışmaları var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan himayesinde Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile Huawei Türkiye Genel Müdürü Zhao James tarafından İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech 1.0 imzalandı.