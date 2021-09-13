Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Önal, Ar-Ge çalışmaları yapan şirketlerinin Silikon Vadisi’nde 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Önemli çalışmalar yapıyor

Önal, şunları aktardı: “Amerika’da teknolojinin kalbinde 5G teknolojileri adına çok önemli çalışmalar yapıyor, dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle sürekli etkileşim içinde olmaktan, inovasyon ve başarı hikâyelerinden ilham alarak teknolojiyi faydaya dönüştüren yenilikçi ürünler geliştirip 7 kıtaya sunmaktan hem ülkemiz hem de Türk Telekom adına büyük heyecan, gurur duyuyoruz. Türk Telekom, yatırımlarıyla ülkemizi dijitalleştirdiği gibi küresel bir şirketi olarak tüm dünyaya faydası dokunacak teknolojileri geliştiriyor. Bu teknolojileri dünyaya ihraç ediyor. Türk Telekom olarak dünyaya teknoloji ihraç edecek seviyeye geldik.”