Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "5G daha yaygın hale gelip, bunun omurgası fiber üzerinden geçecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini online olarak buluşturduğu "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" kapsamında düzenlenen oturumda, "Erişim" konusu ele alındı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, oturumda yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un 180 yıllık bir maziye sahip olduğunu ve Türkiye'nin pek çok dönüşümüne tanıklık eden bir marka olduğunu söyledi.

Türk Telekom olarak 5G'ye ve 5G'nin de sonrasındaki yeni nesil teknolojilere odaklandıklarını dile getiren Önal, son 10 yıldır Türkiye'nin fiberleşmesini ve internet penetrasyonunun da artırılmasını aynı şekilde önceliklediklerini kaydetti.

- "Şebekelerimizi hep beraber 5G'ye hazırlıyoruz"

Her şeyin kilit noktasında erişim ve iletişim prensiplerinin yattığını ve fiberin de bu iletişimin temel yapı taşı olduğunu belirten Önal, "Mobil baz istasyonlarımızı sahibi olduğumuz fiberle birbirine bağlıyoruz ve Türkiye'nin alt yapısını da 5G'ye hazır hale getiriyoruz. Bir taraftan artık gündemimizde olan yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler, bir taraftan da bunları tüm dünyayla beraber Türkiye'nin de deneyimlemesi noktasında bir gündemimiz var. Turkcell ile birlikte şebeke testleri de yapıyoruz ve şebekelerimizi hep beraber 5G'ye hazırlıyoruz." diye konuştu.

Önal, Türkiye'nin fiberleşmesi kadar en önemli gündemlerden birinin de Türkiye'deki internet penetrasyonunun artırılması olduğunu ifade ederek, "Çok kısa bir zaman önce, daha birkaç yıl önce yüzde 50'lerin altında olan fiberleşme ve , ya da internetle tanışma diyelim, yüzde 57'lere geldi 2019 yıl sonu rakamlarına göre. Öyle zannediyorum hep beraber bu yıl yüzde 59-60'ları görerek kapattığımız bir yılı yaşayacağız. Tabii bu Türkiye için istediğimiz tablo değil. Hep beraber en kısa zamanda el birliğiyle tüm paydaşlarla beraber bunu dünya standardı olan yüzde 70'ler ya da ortalaması en kötü olan yüzde 70'lere de bir şekilde çıkarmak gibi de bir gündemimiz var." dedi.

- "Evlere kapanma ve daha az dışarıda olma, sosyalleşme ihtiyacını da ortaya çıkarıyor"

Siber güvenlik konusundaki çalışmaları da anlatan Önal, "Türkiye'nin siber güvenliği noktasında sadece erişim hizmeti vermekle kalmayıp siber güvenlikte de bu verdiğimiz erişim sisteminin güvenliğini de aynı şekilde sağlayarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin verisi korumak aynı zamanda ulusal güvenlikle de ilgili bir başlık. Dolayısıyla bu noktada da data güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluk da alıyoruz." diye konuştu.

Pandemi süreciyle dijital dünyadaki değişimlere değinen Önal, şunları kaydetti:

"5G, yapay zeka, akıllı şehirler gibi bir takım teknolojilerle aslında Türkiye'nin yarınlarını da şekillendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu pandemi süreci özellikle dijitalleşme sürecini hepimiz için biraz öne aldı. Dolayısıyla evden çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan alışveriş gibi konular artık hayatımızda çok daha fazla yer tutuyor ve tutmaya da devam edecek. Bununla beraber evlere kapanma ve daha az dışarıda olma, sosyalleşme ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Online toplantıların yanında artık online eğlence (entertainment) konuları da çok gündemimizde. Bütün bu perspektiflerden bakıldığında pandemi nedeniyle öne alınmış ihtiyaçlar ve dünyanın sanal gerçeklik, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 5G, fiber hem bütün dünyanın hem de özelde Türk Telekom'un odaklandığı bir alan."

- "Sağlık, enerji ve eğitim sektöründeki dijital uygulamalar bir trend haline gelecek"

Ümit Önal, moderatör tarafından sorulan dijital dünyada erişim anlamında 10-20-30 yıl içinde neler yaşanabileceği yönündeki soruya da yanıt verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin aslında bir miktar teknolojiyle ilgili ihtiyaçları, beklentileri ve çalışmaları öne çektiğine dikkati çeken Önal, "Başta sağlık, enerji ve eğitim sektöründeki dijital uygulamaların çok yakında bir trend haline geleceğini söyleyebiliriz. Elbette ki iletişimi sağlamak adına 5G'nin ve 5G ötesi teknolojilerin çok daha yaygın hale geleceğini ama yine bunun omurgasının fiber üzerinden geçeceğini ısrarla tekrar hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kulandı.

Sağlık sektörünün dünyanın bir numaralı konusu haline gelmesiyle beraber uzaktan muayene veya tanı hizmetlerinin de yaygınlaşabileceğine işaret eden Önal, "Kritik durumlar haricinde belki artık hastaneye gitmekten bahsetmeyeceğiz. Akıllı medikal cihazlar sayesinde doktorların başka bir şehirden veya ülkelerden ameliyat gerçekleştireceğini görebileceğiz ki bu da ancak 5G ötesi teknolojileriyle mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzenleyici kuruluşlarla sektör oyuncularının yakın iş birliği içerisinde olması önemli"

Türk Telekom'un son 15 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümüne 16,6 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 310 bin kilometreye varan fiber ağı oluşturduğunu belirten Önal, "Dolayısıyla dünya ölçeklerine baktığımızda yatırım bölü gelir oranları yüzde 17-18'ler ortalamasında gezer. Türk Telekom'un 2020 yatırım/gelir ortalaması yüzde 21-22'ler oranında. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni yenilikçi fikirlerinin gelişmesi noktasında da bir Türk Telekom'da var." dedi.

Ümit Önal, dijitalleşme konusunda kamu ile özel sektör iş birliğine yönelik ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için kamu tarafındaki düzenleyici kuruluşlarla sektör oyuncularının yakın iş birliği içerisinde olması önemli. Dijitalleşmenin önünü açan kural ve çerçevelere açık ve net şekilde belirlemesi de sürecin hızlanmasına açık ve net bir katkısı oluyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde yasalaşan dijital abonelik süreçleri bizim bütün sektörün heyecanla beklediği ve dijitalleşme yolunda bize ivme kazandıracak önemli bir fırsattı."