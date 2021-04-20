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Teknoloji Türk Telekom çalışanları kitaplara ses oldu
Teknoloji

Türk Telekom çalışanları kitaplara ses oldu

Türk Telekom çalışanları, kitapları görme engelliler için seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:02:00 -
Türk Telekom çalışanları kitaplara ses oldu

Uygulama başarılı bulundu ve takdir topladı. Türk Telekom’un ‘herkes için erişilebilir iletişim’ anlayışıyla hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapları görme engellilerle buluşturuyor. İçeriği her geçen gün zenginleştirilen uygulama için bu kez Türk Telekom çalışanları seferber oldu. Çalışanlar tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlatılan ‘Kitaplara Ses Ver’ kampanyası kapsamında Kitap Hediye Günü’nün anlam ve önemine işaret edildi. Yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelli kitapseverler için seslendirildi. Çalışanlar bu anlamlı kampanya çerçevesinde Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliğiyle yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitaplara ses oldu.

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