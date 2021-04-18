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Teknoloji Türk Telekom 'Akıllı Şehircilik'le Türkiye'nin kaynaklarını koruyor
Teknoloji

Türk Telekom 'Akıllı Şehircilik'le Türkiye'nin kaynaklarını koruyor

Türk Telekom, devreye aldığı projelerle şehirleri akıllandırarak Türkiye’nin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkân tanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:21:00 -
Türk Telekom 'Akıllı Şehircilik'le Türkiye'nin kaynaklarını koruyor

İletişim şirketi Türk Telekom, hayatı kolay kılacak adımlar atıyor. Şirket, akıllı şehircilik alanında da önemli çalışmalar yürütüyor. Türk Telekom, Verimlilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada bu çalışmalarını paylaştı. Şirket, ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’yla ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor. Belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Elektrik tüketimi düştü

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor. Yeni nesil iletişim teknolojileriyle güneş ile rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelip temiz ve milli enerjiye de katkıda bulunuyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan şirket, ilkini 2021 içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor. Türk Telekom, insanı odağına alan ‘herkes için erişilebilir iletişim’ prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

4 konuya odaklandı

Türk Telekom’un sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu şu şekilde sıralanıyor:

Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atıp itici güç oluşturmak.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.

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