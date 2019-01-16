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Türk Telekom, 5G ile yapay zekâyı birleştiriyor

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yakın gelecekte operatör faaliyetlerine önemli ölçüde fayda sağlayacak yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamalarını yeni nesil teknolojiler üzerinde başarıyla deniyoruz" açıklamasında bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
Türk Telekom, 5G ile yapay zekâyı birleştiriyor

Türk Telekom, 5G ve yeni nesil sabit şebeke servisleri yönetiminde yapay zekâ ve makine öğrenme teknolojilerini deneyen ilk Türk operatör oldu.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia iş birliği ile gerçekleştirdikleri denemelerde, yapay zekâ teknolojilerinin 5G mobil ve sabit şebeke performansına olan pozitif etkilerini gösterdiklerini belirtti. Kıraç, “Yakın gelecekte operatör faaliyetlerine önemli ölçüde fayda sağlayacak yapay zekâ ve makine öğrenmesi uygulamalarını yeni nesil teknolojiler üzerinde başarıyla deniyoruz. Ayrıca bu uygulamaları mevcut 4.5G şebekemizde de test edip geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu yeni teknoloji ile yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
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  6. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
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