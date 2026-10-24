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Aktüel Türk Teğmen Ali Hammutoğlu, NYPD'nin ödül gecesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Aktüel

Türk Teğmen Ali Hammutoğlu, NYPD'nin ödül gecesinde Kur'an-ı Kerim okudu

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Türk Teğmen Ali Hammutoğlu, NYPD'nin ödül gecesinde Kur'an-ı Kerim okudu

NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin ödül gecesinde dernek başkan yardımcısı Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu; geceye yaklaşık 700 davetli katıldı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesindeki Müslüman Polisler Derneği'nin geleneksel yıllık ödül gecesinde, derneğin başkan yardımcısı Türk Teğmen Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. ABD'nin New York kentinde düzenlenen geceye yaklaşık 700 davetli katıldı.

Davetliler arasında NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tisch başta olmak üzere teşkilatın üst düzey yöneticileri, çeşitli Müslüman ülkelerden toplum liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda emniyet mensubu yer aldı. Gecede birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları verildi.

Tilavet, açılış konuşması ve duanın ardından yapıldı

Ödül gecesi, NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter'in açılış konuşmasıyla başladı. Akhter'in ardından İmam Tahir Kukaj dua etti. Program, Hammutoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Tisch dernek yönetimine teşekkür etti

NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tisch, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. New York'un farklı kültür ve inançlardan oluşan toplumsal yapısında polis teşkilatı ile vatandaşlar arasında güçlü ilişkiler kurulmasının önemine değinen Tisch, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geceyi düzenleyen dernek yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür eden Tisch, farklı toplulukların ortak değerler çevresinde buluşmasının önemine işaret etti.

Ödül alan polisler alkışlandı

Konuşmaların ardından başarılı polis memurlarının ödüllendirildiği bölüme geçildi. Meslek hayatlarında gösterdikleri başarılarla öne çıkan çok sayıda NYPD mensubuna ödülleri takdim edildi; özverili çalışmaları ve kamu güvenliğine katkıları dolayısıyla ödüle layık görülen polisleri davetliler alkışladı.

Farklı rütbelerden emniyet mensuplarının başarılarının takdir edildiği gecede, polislerin toplumla kurdukları ilişkilere ve kamu hizmetindeki sorumluluklarına da yer verildi. Gece, New York'ta yaşayan farklı Müslüman toplulukların temsilcilerini de bir araya getirdi.

Müslüman Polisler Derneği, Müslüman polisler arasında mesleki dayanışmayı artırmayı, teşkilat içindeki temsili güçlendirmeyi ve toplumun farklı kesimleriyle iletişimi geliştirmeyi amaçlıyor. Dernek, düzenlediği sosyal etkinlikler ve ödül programlarıyla farklı inanç ve kültürlerden toplum temsilcileri ile NYPD arasında köprü oluşturmayı hedefliyor.

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