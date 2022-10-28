Türk takımları son virajda! İşte son durum

Avrupa liglerindeki dört temsilcimizin şu an 3'ü lider konumunda bulunurken, Trabzonspor'un liderlik şansı kalmadı. İşte Puan durumları ve liderlik olasılıkları...

Avrupa liglerinde dün akşam yapılan maçlardan sonra temsilcilerimizden Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor lider konumunda bulunurken Trabzonspor ise liderlik şansını dün Sırbistan'da bıraktı.

Fenerbahçe liderlik şansını son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi B grubunda lider konumunda bulunan ve Fransa'nın Rennes takımı ile aynı puanda olan Fenerbahçe son maçında Dynamo Kiev deplasmanına gidecek. Grubun diğer 11 puanda bulunan takımı Rennes ise kendi evinde grupta 4 puanı bulunan Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı ağırlayacak.

Başakşehir FK, Fiorentina'ya kaybetmesine rağmen lider

UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunda lider konumunda bulunan temsilcimiz Başakşehir, son maçında İskoçya'nın Hearts takımı ile karılaşacak. Temsilcimiz grupta herhangi bir hedefi bulunmayan Hearts'ı kendi evinde yenmesi durumunda grubu lider bitirip son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanacak.

Sivasspor'dan beklenmeyen performans!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubundan lider konumda bulunan bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise Slavia Prag ile oynayacağı son maçında yenilmemesi durumunda grubu kesin olarak lider bitirebilecek.

Trabzonspor işleri zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi H grubundan bulunan temsilcimiz Trabzonspor, grubunda 3.sırada yer alırken , evindeki son maçında grup lideri Ferencvaros'u ağırlayacak. Bordo mavililer, galip gelmesi durumunda bile Monaca maçından gelecek haberi beklemek zorunda kalacak.

Tüm temsilcilerimizin son maçları 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.