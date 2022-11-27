Türk Tabipleri Birliği'ne büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular

Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ndeki 'Türk' ifadelerinin çıkarılmasına ilişkin hazırlıklarını sürdüren AK Parti, yaptığı çalışmalarda sona geldi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiaları sonrası kamuoyunda büyük yankı uyandıran iftira sonrası harekete geçildi. Vatandaşlar tarafından gelen tepkiler gözardı edilmedi. Türk ibaresinin yer aldığı yapıların Türk geleceğini teminat altına almak için canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan iftira karşısında 'Türk' ibaresinin çıkarılma talebi kabul edildi. AK Parti kurmayları taslak hazırlığını önümüzdeki günler içinde Meclis gündemine getireceği bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ifadesi çıkarılsın açıklamaları ardından AK Parti'li vekiller harekete geçti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Türk Tabipleri Birliği arasında pandemi döneminde de şahitlik ettiğimiz, 'Türk Tabipleri Birliği kapatılsın' açıklamaları yinelendi. Bu sefer atılan iftira büyük yankı uyandırdı. Birlik başkanı tutuklandı. Yapıdan 'Türk' ifadesi de çıkarılacak.