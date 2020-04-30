Türk Tabipleri Birliği neyin peşinde? Önce 'önemsiz' dediler şimdi 'panik' havası estiriyorlar

yeniakit.com.tr

Türkiye tüm dünyayı kıskandıracak bir şekilde koronavirüs salgınıyla başarılı bir mücadele veriyor.

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 virüsü hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı erken önlemler sayesinde Türkiye'ye ‘geç’ denilebilecek bir sürede ulaştı.

Türkiye salgının ülkede görülmesinden bu yana aldığı etkin tedbirler sayesinde virüsün yayılım hızını kontrol altına aldı.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye pek çok ülkeye kişisel koruyucu ekipmanların da aralarında bulunduğu yardım malzemeleri gönderdi. 116 ülkenin destek talebinde bulunduğunu Türkiye aralarında İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelerinde bulunduğu 44 ülkeye yardım gönderdi.

TTB rahatsız oldu

Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısını hazmedemeyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) salgının başından bu yana yaptığı açıklamalarla süreci manipüle etmeye ve ülkece verilen topyekün mücadeleyi baltalama girişimlerinde bulundu.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman solak medyaya verdiği demeçlerle ülkede hasta sayısının daha fazla olduğunu ve gerçek rakamların gizlendiği yalanını ortaya atarken Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'ın eşi Prof. Dr. Özlem Azap da solak medyaya panik havası oluşturacak açıklamalarda bulundu.

Azap Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Türkiye’de salgının yayılma hızının artacağını ve sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olmadığını ileri sürdü.

Salgın öncesi farklı konuşuyorlardı

Siyasi hırsları nedeniyle koronavirüs üzerinden gerçekleri gizleyerek algı oluşturmaya çalışan TTB Başkanı Sinan Adıyaman ve Prof. Dr. Özlem Azap’ın da aralarında bulunduğu TTB üyeleri, salgının başlarında Şubat ayında yaptıkları basın toplantısında endişeye gerek olmadığını ve gereksiz bir panik havası oluşturulduğunu söylüyorlardı.

Sinan Adıyaman basın toplantısında Türkiye’de hasta olsa dahi gerekli tedbirlerle kayıp olmadan bunun atlatılabileceğini belirterek 'Koronavirüs Türkiye’ye gelirse kayıp olmadan atlatabiliriz' iddiasında bulunuyordu.

Aynı toplatıda Prof. Dr. Özlem Azap gripten çok Covid-19 virüsünün konuşulmasından yakınırken Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz ise gereksiz panik havası oluşturulduğunu iddia ederek koronavirüs salgınının hafif olarak atlatılacağını savunmuştu.

Şimdi ağız değiştirdiler

Salgının Türkiye’de görülmediği dönemde paniğe gerek olmadığını ve virüsün hafif olarak atlatılacağını iddia eden TTB üyeleri, Türkiye’de koronavirüs vakaları görülmeye başlandığı ve mücadelede başarı elde edildiği zaman ise ağız değiştirdi.

Salgın başlamadan paniğe gerek yok diyen, salgın başladıktan sonra ise panik havası estirmeye çabalayan TTB üyeleri virüsü kontrol altına almada başarı sağlanınca şimdi de ‘gerçek rakamlar gizleniyor’ hezeyanına başvuruyor.