  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar itiraf etmişti! İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?

Bu nasıl ikiyüzlülük? Bugün'ü destekleyen Kılıçdaroğlu, yaptıkları haber üzerinden devletten tazminat istiyor

Erdoğan duyurdu! İşte kontrol altına alınan yangın sayısı

Uzay yolculuğunun bedeli açıklandı! Tek kişilik biletin fiyatı bakın ne kadar?

Sosyete dünyasında bebeğe şiddet skandalı! Tülin Şahin şikayetçi oldu

Tartışmalı önergesi oylanamadı! CHP'li Tanju Özcan: Partim beni durduracak mı?

Son dakika! Ümitcan Uygun tutuklandı

Emekli amiral muhtırası tutmayınca 'sanatçı eskisi muhtırası' verdiler! Aralarında 'terörist anası' olmak isteyen de var

Hizbullah görüntüleri paylaştı! İşte İsrail'in vurulduğu o anlar

Darbeci Sisi’nin ülkesinde ekmek fiyatları ikiye katlandı! Zamları eleştirmek ise ‘günah’ ilan edildi
172 provokatör hakkında işlem yapıldı
Fenerbahçe'den Pelkas kararı
AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Kereste fabrikasında büyük yangın!
Gündem Türk Tabipleri Birliği kendi üyelerini çarmıha gerer mi?
Gündem

Türk Tabipleri Birliği kendi üyelerini çarmıha gerer mi?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı. Kararla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Berna Arda, tıp doktorlarının bilim karşıtlığının etik değerlere aykırı bir tutum olduğunu öne sürdü. TTB'nin bu hamlesi 'TTB kendi üyelerini de çarmıha gerer mi' yorumlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:42:00 - 2021-08-07 11:57:54
Türk Tabipleri Birliği kendi üyelerini çarmıha gerer mi?

Zorunlu aşıdan yana olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı.

DW Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Berna Arda, tıp doktorlarının bilim karşıtlığının etik değerlere aykırı bir tutum olduğunu öne sürdü.

Arda, kararla ilgili yaptığı açıklamasında "Aşı karşıtı olmak hekimler açısından gerçekten son derece sakıncalı bir durum. Neden? Çünkü hekimler toplumu yönlendirebilecek, etkileyebilecek kişiler. Bu bağlamda da bir miktar da kendi aldıkları eğitime tırnak içinde ihanet içinde olduklarını bile düşünmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kendi üyelerini de çarmıha gerer mi?

Son olarak Konya’da Kürt kökenli 7 vatandaşın öldürülmesi sonrası katliamın Kürtlere yönelik ırkçı bir saldırı olduğu iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği'nin aşı karşıtı açıklamalar bulunan 20'den fazla doktor hakkında disiplin süreci başlatması "TTB kendi üyelerini de çarmıha gerer mi?' yorumlarına sebep oldu.

Türk Tabipler Birliği koronavirüs lkonusunda direksiyonu başka yere kırdı!
Türk Tabipler Birliği koronavirüs lkonusunda direksiyonu başka yere kırdı!

Gündem

Türk Tabipler Birliği koronavirüs lkonusunda direksiyonu başka yere kırdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

ttb yeniden düzenlenmeli. sendikal duruma getirilmeli. solun arka,bahçesi olmaktan kurtarılmalı
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay