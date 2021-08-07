Türk Tabipleri Birliği kendi üyelerini çarmıha gerer mi?

Zorunlu aşıdan yana olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı.

DW Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Berna Arda, tıp doktorlarının bilim karşıtlığının etik değerlere aykırı bir tutum olduğunu öne sürdü.

Arda, kararla ilgili yaptığı açıklamasında "Aşı karşıtı olmak hekimler açısından gerçekten son derece sakıncalı bir durum. Neden? Çünkü hekimler toplumu yönlendirebilecek, etkileyebilecek kişiler. Bu bağlamda da bir miktar da kendi aldıkları eğitime tırnak içinde ihanet içinde olduklarını bile düşünmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kendi üyelerini de çarmıha gerer mi?

Son olarak Konya’da Kürt kökenli 7 vatandaşın öldürülmesi sonrası katliamın Kürtlere yönelik ırkçı bir saldırı olduğu iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği'nin aşı karşıtı açıklamalar bulunan 20'den fazla doktor hakkında disiplin süreci başlatması "TTB kendi üyelerini de çarmıha gerer mi?' yorumlarına sebep oldu.