Türk Tabipler Birliği'nden sonra şimdi de öğretmenler! Yarın ülke genelinde iş bırakacaklar

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Eğitim Sen öncülüğündeki 1 milyona yakın öğretmen, yarın ülke genelinde greve çıkacak.

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, saat 12:00'da Çemberlitaş Meydanı'nda buluşacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyecek öğretmenler bina önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Eğitim Sen tarafından açıklamada, greve çıkacak öğretmenlerin talepleri şu şekilde sıralandı:

- Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,

- Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,

- Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,

- Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,

- Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,

- Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.