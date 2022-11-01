Türk Tabipler Birliği'nden sonra şimdi de öğretmenler! Yarın ülke genelinde iş bırakacaklar
Başkanlığını terör tutuklusu Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı Türk Tabipler Birliği'nden esinlenen öğretmenler, yarın ülke genelinde greve çıkacaklarını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Eğitim Sen öncülüğündeki 1 milyona yakın öğretmen, yarın ülke genelinde greve çıkacak.
Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, saat 12:00'da Çemberlitaş Meydanı'nda buluşacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyecek öğretmenler bina önünde basın açıklaması düzenleyecek.
Eğitim Sen tarafından açıklamada, greve çıkacak öğretmenlerin talepleri şu şekilde sıralandı:
- Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
- Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,
- Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
- Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
- Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
- Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.