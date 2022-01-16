Türk Tabibler Birliği örgüt gibi çalışıyor

Taha Emre ÖZDEMİR İSTANBUL

CHP, İP ve HDP milletvekillerini arkasına alarak Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, “Haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık hizmetlerini durdurabiliriz” açıklamasına tepki yağdı. Fincancı’nın sözlerini Yeni Akit’e değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, TTB’nin hekimlerin tümünü temsil etmediğini belirterek, şunları dile getirdi:

Kime hizmet ettiğini biliyoruz

“Fincancı’nın neye hizmet ettiğini ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Türkiye’de sürekli bir karışıklık çıkarmaya, kaos oluşturmaya yönelik çaba içinde. Sadece bu değil, bundan önceki tüm tutumları da daima Türkiye’nin çıkarlarına karşı şekildeydi. TTB, terör örgütleri ile işbirliği yapan, onların söylemleri ile hareket eden, aynı söylemleri paylaşan, daima Türkiye’nin karşısında olan bir kurum. tamamen siyasi bir örgüt şekline gelmiş durumda.”

Türk kelimesini hak etmiyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da, TTB’nin maalesef adında “Türk’ olan ama milli unsurlardan çok uzak bir yapı olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Sağlık çalışanlarının hakları noktasında biz de talepte bulunduk. Ancak bunu yapıcı bir dille gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı hekimlerin haklarının iyileştirilmesi noktasında önemli bir çalışma yaptı. Ancak orada yapılan düzenleme bütün sağlık çalışanlarını kapsayan bir düzenleme değildi. Biz de bir yandan hekimlerin haklarını iyileştiren bu düzenlemeyi destekleyip, diğer yandan bütün sağlık çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi talebimizi dile getirdik.

Sağlığın grevi olmaz

“Yasa TBMM Genel Kurulu’nda yeniden komisyona gönderilmek üzere geri çekildi. Yasa size belli ölçüler içinde sendikal hakkınızı kullanmanıza fırsat vermiştir. Sağlık hizmetini durduracak bir anlayış içinde hareket edemezsiniz. Bunu bir tehdit aracı olarak kullanmak kabul edilemez.”