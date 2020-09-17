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Gündem Türk STK’ları ve siyasetçileri terörist İsrail’le ilişki kurmaya tepkili
Gündem

Türk STK’ları ve siyasetçileri terörist İsrail’le ilişki kurmaya tepkili

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşması’na siyasetçiler ve STK temsilcileri tepki gösterdi. İşte onlardan öne çıkanlar...

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:52:00 -
Türk STK’ları ve siyasetçileri terörist İsrail’le ilişki kurmaya tepkili

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: “Bu sözde anlaşma normalleşmeden öte Filistin davasına ihanettir. Gayri meşru politikalar yürüten, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in ekmeğine yağ sürmektir.”

Kirli oyun

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: “ABD yönetimi Kushner ve Dahlan ekibi tarafından tasarlanan kirli oyunla hem Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak hem de İsrail’in bölgede güvenliğini sağlamak amacıyla aşama aşama bir planı hayata geçiriyor”

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “ABD’ye yakın duran Arap yöneticileri ne yazık ki Filistin davasına ihanet ettiler. Önce BAE, daha sonra Bahreyn ve arkasından Mısır ve diğer Arap ülkeleri devreye girecektir. Normalleşme adı altında İsrail’i tanıyacaklar ve Filistin’i İsrail’e teslim edecekler.”

Oyunu bozmalıyız

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay: “Arap ülkeleri ilk defa böyle bir ihanete imza attılar. Geçmişe baktığımız zaman hiç böyle bir şey görmedik. Bu tarihe kara bir leke olarak geçecektir.” 

Memur-Sen: “Bu anlaşma Filistin Devleti’nin ve Filistinlilerin hem topraklarından hem de tarihten sürgün edilmesinin ilanıdır. Dikkatlerin Filistin’in işgaline ve Filistinlilerin mazlumiyetine çevrildiği bu tür anlaşmalar sahne ve perde işlevi görüyor. Hem sahneyi yıkmak hem de perdeleri parçalamak insanlığın ortak hedefi olmalı.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

kani

istanbuldan israile sadece thy gunde 14 sefer yapiyor gemilerimiz cayir cayir israile mal tasiyor ona ses yok
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