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Aktüel Türk STK’lar Gazze için seferber!
Aktüel

Türk STK’lar Gazze için seferber!

Dünyanın neresinde olursa olsun her mazluma yardım eli uzatmaya çalışan Türk yardım kuruluşları, şimdi de Siyonist İsrail’in işgalinde olan Gazze’ye yöneldiler.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:55:00 -
Türk STK’lar Gazze için seferber!

yeniakit.com.tr

Mazlum coğrafyalarında mazlumların gönüllerini fetheden Türk yardım kuruluşları siyonist işgalcilerin çocukları ve kadınları dahil katlettiği Filistin için kolları sıvadı. Ramazan ayı ve bayram sürecinde mazlum coğrafyalarındaki çalışmalarını hız kezmeden sürdüren Yeryüzü Doktorları, şimdi de İşgalci İsrail’in bombardımanı altında kalan Gazze’ye yardım taşıyor. Gazze'de bulunan tüm hastanelere medikal malzeme dağıtımını gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, evini terk etmek zorunda kalanlara ise gıda kolisi desteği sağlarken, bölgedeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

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