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Türk start-up’ları dünyada genişliyor

Türk start-up’ların yurtdışı çalışmaları hız kazanıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:29
Türk start-up’ları dünyada genişliyor

Türk start-up’ların yurtdışı çalışmaları hız kazanıyor. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri alanında uzmanlaşan Skysens, esnek, uygun maliyetli ve kullanımı kolay çözümleriyle İngiltere’deki yeni ofisi ve ABD’ye yaptığı ihracatlarıyla büyümesini genişletiyor.



Türkiye’de girişimcilik ekosistemi gün geçtikçe gelişirken, Türk start-up’ları da ihracat atağında bulunuyor. Enerji verimliliği yüksek IoT çözümleri, insan hayatını kolaylaştıran uygulamalarıyla yükselen değer haline geliyor. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens, esnek, uygun maliyetli ve kullanımı kolay çözümleriyle İngiltere’deki yeni ofisi ve ABD’ye yaptığı ihracatlarıyla büyümesini hızlandırıyor.



"ABD’ye 2 senedir modül ihraç ediyoruz"


Yurt dışı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapan Skysens’in Kurucu Ortağı Burak Polat, "Kendi teknolojimizle ürettiğimiz donanımlar, Amerika, Fransa, İngiltere, Hindistan gibi dünyada 15’ten fazla ülkede kullanılıyor. ABD’ye yaklaşık 2 senedir düzenli olarak donanımlarımızı ihraç ediyoruz. Kullandığımız teknoloji özel ve endüstriyel alanlar için geliştirilmiş bir teknoloji olduğu için dış etkenlerden etkilenmeyen, teknolojik olarak sağlam ve pil tüketimi bu kadar az olan bir ürün sunmuş oluyoruz. Tüm bu özelliklerin bir araya geldiği ürün bulmak zor, donanımlarımız bu sebeplerle oldukça ilgi çekiyor. ABD’de farklı eyaletlerde restoranlardaki soğuk zincirin takibi, çeşitli ortamlardaki hava kalitesi ölçümü, iç ortamlarda konum takibi gibi farklı ölçümler Skysens modülleri ile yapılıyor" diyerek sundukları çözümü anlattı.



"İngiltere’deki yeni ofisimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"


Mevcutta kullanılan bluetooth, Wi-Fi gibi teknolojilere göre çok daha uygun maliyetlerle çok daha geniş bir kapsama alanı sağlayan özel bir teknolojiye sahip olduklarını ifade eden Polat, "Oldukça düşük maliyetlerle her türlü ortamın akıllı ortamlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Yeni bir teknolojiyi kendi uzmanlığımızla geliştirerek öncü olan çözümler üretiyoruz. Avrupa’daki partnerlik süreçlerini hızlandırmak ve projelerde daha aktif yer almak amacıyla İngiltere’de açtığımız ofisimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:29
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