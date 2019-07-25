Türk sporculardan EYOF'ta 3 madalya - Türkiye, organizasyonun beşinci gününü, 2 altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı

ANKARA (AA) - Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) beşinci gününde 2'si altın, 3 madalya kazandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un beşinci günü tamamlandı. İki gün önce kadınlar 400 metre serbest stilde birinciliğe ulaşan milli yüzücü Beril Böcekler, 200 metre serbest stilde de altın madalyanın sahibi oldu. Judo branşında mücadele eden Özlem Yıldız da kadınlar 57 kilo finalinde karşılaştığı Rus Kseniia Galitskaia'yı yenerek kürsünün zirvesine çıktı. Erkekler 200 metre sırtüstü finalinde havuza giren Berke Saka ise gümüş madalya aldı. Türkiye, beşinci gün sonunda madalya sayısını 18'e (8 altın, 5 gümüş, 5 bronz) çıkardı. 15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.

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