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Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

Türkiye, organizasyonun altıncı gününü, 2 altın ve 4 bronz madalyayla tamamladı

26 Temmuz 2019 Cuma 21:51
Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya

ANKARA (AA) - Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) altıncı gününde 2'si altın, 6 madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un altıncı günü tamamlandı.

Yüzmede, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:32.65'lik derecesiyle EYOF rekoru kırarak birincilik elde eden Beril Böcekler, kadınlar 400 metre ve 200 metre serbest finallerinin ardından organizasyondaki üçüncü altın madalyasını kazandı ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Henüz 15 yaşındaki sporcu, bu başarılarıyla olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020'de 800 metrede yarışma hakkı kazandı. Beril, daha önce de 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotası almıştı.

Deniz Ertan 200 metre bireysel karışık stil finalinde 2:19.25 derecesiyle, Bora Gülşen ise 200 metre serbest stil finalinde 01:51.33'lük süresiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Judo branşında kadınlar +70 kiloda mücadele eden Hilal Öztürk, Hollandalı Carmen Dijkstra'ı 48 saniye içinde "ippon" vuruşuyla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Atletizmde 400 metre engelli finalinde Berke Akçam 52.30'luk derecesiyle, cirit atmada ise Esra Türkmen 54.62 metrelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkekler basketbolda, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 82-70 mağlup ederek finale yükseldi. Mililer, bu turda İspanya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen organizasyon, yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:51
  1. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
  2. 2'si altın
  3. Beril Böcekler

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