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Siyaset ‘Türk siyasi tarihinde ilk olacak’ diyerek duyurdu! Erdoğan'dan tarihi MHP önerisi
Siyaset

‘Türk siyasi tarihinde ilk olacak’ diyerek duyurdu! Erdoğan'dan tarihi MHP önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta yapılacak olan MHP Kongresi'ne katılım göstereceği öne sürüldü. Gelişmeyi gazeteci Dicle Canova duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:03:00 -
‘Türk siyasi tarihinde ilk olacak’ diyerek duyurdu! Erdoğan'dan tarihi MHP önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında konuşan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 'Çok yeni bilgi, Cumhurbaşkanı sadece kurmaylarıyla paylaştı' dedi. Detayları paylaşan Canova, 'Edindiğim bilgiye göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP Kongresi’ne bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı.' açıklamasında bulundu.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme dair açıklamaları şu şekilde:

"Bir heyetle kongreye gidelim"

Aslında çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgiye göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP Kongresi’ne bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı MHP’nin kongresine katılma niyeti olduğunu ifade edebilirim. Dünkü toplantıda MYK toplantısında kurmaylarıyla paylaşmış edindiğim bilgilere göre.

Heyetteki isimler netleşmedi. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak. Erdoğan MHP Kongresi'nde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz. Daha çok yeni bir gelişme Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla paylaştı, 'Bir heyetle gidelim' dedi.

MHP’de de hazırlıklar son aşamada. Salgın sebebiyle çok geniş tutulmuyor katılım. Dışarıdan izleyici alınmaması kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliler arasında.

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