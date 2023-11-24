Türk siyasi tarihinde böyle rezillik görülmedi! İYİ Parti’de ‘fuhuş oteli’ krizi büyüyor… Adnan Beker’den çarpıcı iddialar

Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti’den istifasına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Parti içerisinde FETÖ gibi organize çalışan ve iftira üreten bir ekip olduğunu ve bunların Genel Başkan Meral Akşener’i avuçlarına aldığını iddia eden Adnan Beker, Ümit Dikabayır’la ilgili iddialar ve oğluna yönelik cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin konuştu.

Beker’in açıklamalarının satır başları şöyle:

Neden istifa ettiniz?

-Seçimlerden sonra yaptığımız kongrede genel başkan kendisine milletvekilliklerinden dolayı iftira atıldığını söyledi.

-Orada milletvekili olaylarını duyduk. Eylül ayının sonuna kadar devamlı gündemde kaldı. Hep milletvekili toplantılarında bu konuşuldu.

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-Milletvekilleri yazılmış sıralara; bunlardan para alındığı söylendi. Bunu söyleyenin kim olduğunu bilmiyorum. Genel başkana gittim. Kendisine “abla” diyorum. “Abla bu konulara girmeye gerek yok, kimsenin bir şey konuştuğu yok” dedim.

-Bu arada bir iki TV’de konuşmamdan dolayı… İşte “HDP’nin desteklediği taraf kazanamaz” dedim. Bir demeç verdim, “Allah memleketi korumuş” diye. Cumhurbaşkanı olayı oldu, mecliste ayağa kalkıp alkışlamamdan dolayı. Genel başkanla aramızda serinlik oldu.

-Bu konu biterken Uğurhan Tiryaki’nin (Genel İdare Kurulu üyesi) ofisi var. Hiç gitmediğim, yerini bilmediğim ofiste Ümit Dikbayir, Uğur Poyraz, Cihan Paçacı ve benim de olduğum; genel başkan aleyhine konuşulduğu; arkasında benim olduğum gibi dedikodular yayıldı.

-Sedat Aksakallı (Genel Başkan Yardımcısı) bana “Sen oraya gidiyormuşsun, gitme” deyince genel başkanı aradım. “Abla ben Tiryaki’nin ofisini bilmem, hiç gitmedim, gittiğim yerde senin hakkında kimse konuşamaz” dedim. O da “Biliyorum” dedi. “Biliyorsun da” dedim, “Bana böyle söylüyorsunuz.”

Bu süreç bittiğinde genel merkez tarafından milletvekillerinden para isteme olayı oldu.

Ne kadar istediler?

-Bizlerden 1 milyon, bazılarından 500 bin, bazılarından 250 bin; bazılarından istemediler. Meclis bahçesinde çay içerken Poyraz’ın, Dikbayır’ın, benim, bir sürü milletvekilinin olduğu yerde Nebi Hatipoğlu, Dikbayır’a dedi ki “Ya bizden ne parası istiyorlar, ben baktım partinin 130 küsur milyon parası var.”

-Dikbayır da dedi ki “Doğru” dedi. Kime ne götürdüyse genel başkana, sanki Dikbayır “Partinin parası varken niye para istiyor, bu paralar nereye gitti” dedi gibi dedikodu yayıldı.

-Akabinde genel başkana bir devlet görevlisi gelmiş demiş ki “Dikbayır banka hesaplarınıza baktırdı.” Bu da partinin iki ay gündeminde oldu. Bu da çöktü.

-Bunları gördüğüm zaman, başka şeyler de var, ben sütümün hakkını hükmünü veriyorum, konuşmuyorum.

-İYİ Parti’nin başkanlık katına çöreklenme olmuş, genel başkanı almışlar avuçlarının içine. İnsanlara iftiralar atıyorlar. Aynı FETÖ taktiği geziyor. Midem bulandı, burada durmama kararı aldım, istifa ettim.

Aksakallı ile son görüşmenizde nasıl geçti diyaloğunuz?

Ümit’in tacizden disipline verileceğini duydum. Genel başkan yardımcısına söyledim. “Bunları yapmayın, iftiradır, yazık, günahtır.” Dört sene önce taciz diye bir şey olur mu? Partide kıza mı saldırmış? Ne yapmış? Şikayetçi niye olmamış dört sene önce? Bugün mü aklı başına gelmiş?

Bunu deyince ne dediler?

“Genel başkana mı inanıyorsun Ümit’e mi inanıyorsun?” Ben de “Ümit’e inanıyorum” dedim.

İstifanız Dikbayır ile ilgili son sürecin etkisiyle mi oldu?

Tabii. Dikbayır ile ilgili dedikodulardan dolayı artık partinin memlekete hizmetinden uzakta olduğundan dolayı istifa ettim. Olay bu.

Oğlunuz ve yeğeninizin iki kadına işkence ettiği ileri sürülüyor?

-Oğlumun alakası yok. Bununla ilgili bir belge, bilgi, kayıt yok. Oğlumla ilgili yüzde 1’i doğruysa istifa etmezsem şerefsiz namussuzum. Bunu böyle dolandırıp bize iftira atanlar şerefleri, namusları varsa onlar da gazeteciyse gazeteciliği bıraksın, siyasetçiyse de siyaseti bıraksın.

Bir de polis memurlarının işlettiği otel iddiası var. Sizin de bu kişiyle tanıştığınız iddia edildi.

-Bu parti nasıl bir parti ki genel başkana en yakın iki kişi; birisi için fuhuş oteli söyleniyor. Her gün yanında oturan, evinden alıp evine bırakan, beş yıldır oğlu gibi olan Dikbayır da tacizle suçlanıyor. Bu nasıl bir partidir, nasıl insanlardır bunlar?

-Genel başkana on kere evime gelmiş, gitmiştir. Genel başkana hayatım boyunca “abla” derim. Evlatlarım onun elini öper, ben onun evine gelmiş, gitmişimdir. Ailece tanışırız, Ümit ailece tanışır. Genel başkanın yanında arkasında duran iki kişi vardı; biri bendim, biri Ümit Dikbayır’dı.

-Bu partinin kurulmadığı günden beri Akşener ile beraberim. 2015’ten beri varım. Bu partinin betonunda, demirinde, çimentosunda varım. Varım derken, gövdemle hepsinin altına girmişim.

Otel, ne oteliyse bilmiyorum. O kimse bilmiyorum. Hayatımda bilmediğim insanlarla..

-Bakın İsmail Bey, şu an FETÖ operasyonu var ya! Bu partide şu an FETÖ gibi organize çalışan bir sistem; genel başkanı avuçlarının içine almışlar, iftirayla, yalanla, namussuzlukla insanları kötülüyorlar. Nasıl olacak, sen bir düşünsene yani, biri tacizden suçlanan Ümit Dikbayır, bir fuhuş oteli diyorlar. Arkasına koydukları hiçbir belgesi, bilgisi olmadan…

-Bunların hepsinin cevabını Akşener verecek. Bu otel neyse, bu otelin cevabını Akşener verecek. Kimi kastettiyse, bunun içinde kimler varsa, bu müdürler kimse, şunlar kimse, bunlar kimse…

-Burada devletin polisi suçlanıyor. Eğer İçişleri Bakanına dosyayı vermişse İçişleri Bakanına da sesleneceğim. O da bu dosyayı açıklasın. Akşener o otel hikayesini laf olsun diye söyleyip insanları karalayamazsın. İnsanlardan özür dileyecek.

AK Parti’ye geçme durumunuz doğru mudur?

AK Parti’den bana bir teklif gelmedi. Ben de AK Parti’ye bir girişimde bulunmadım. Olayın neti bu.

TBMM’DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Bu açıklamalarının ardından Adnan Beker, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Beker, burada yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Otel işleten emniyet müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesinde yetiştirme yurdunda kalan kızlar çalıştırılıyor” şeklindeki açıklamasına dair konuştu.

Beker şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Meral Akşener tarafından İYİ Parti’nin İstanbul’daki kampında açıklanan otel ve o otelde yaşanan skandal, birtakım kalemi kirlenmiş gazeteciler tarafından şahsımla ilişkilendirilmiştir. Bu iddiayı, ben de sizler gibi televizyondan öğrendim. Açık ve net söylüyorum; ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahsedilen emniyet mensubunun adını duydum. Umarım söz konusu iddialar, bir an evvel açıklığa kavuşur. Zaten Sayın Meral Akşener de İçişleri Bakanlığı’na elindeki bilgi ve belgeleri teslim ettiğini açıkladı. Buradan beni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum; eğer benim veya herhangi bir yakınımın, bahsedilen bu çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkisi varsa, bugün hemen şimdi milletvekilliğinden istifa ederim. Benim hakkımda bu iddiaları yazanlar, ithamda bulunanlar bunu kanıtlamazlarsa namussuz, şerefsizdir. İkinci iddia ise kendine ‘gazeteci’ diyen ve onlara yaltaklık eden bir grubun, beni olayla hiçbir bağlantısı olmayan oğlum üzerinden namussuzca, terbiyesizce hedef almasıdır. Bir haber sitesinde gencecik kız çocuklarımızı, kurmak istedikleri siyasi kumpasa, fotoğraflarını kullanarak alet eden sözde gazeteciler iddialarını kanıtlamazsa, hem namussuz hem de şerefsizdir. Eğer benim oğlum o iddiaların içindeyse, adı geçen şahısları tanıyorsa ben yine bugün milletvekilliğinden istifa ederim.”

‘İTİBAR SUİKASTİNE MARUZ KALDIK’

İYİ Parti’den istifasının fuhuş oteli iddiaları ile yakından uzaktan alakası olmadığını söyleyen Beker, “Söz konusu iddialar benim istifamın bir sonucu olarak, ben İYİ Parti’den istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır. Hepsi yalan ve iftiradır. Parti içerisinde olan ve bir siyasi partiye yakışmayan dedikoduların, dedikodu boyutunu aşarak gazeteciler ve partililer tarafından bizlere sorulması ve parti yönetiminin bu medya operasyonuna karşı herhangi bir tavır sergilemeyişi, beni İYİ Parti ile bir yol ayrımına itti. Başta ben ve ailem olmak üzere İYİ Parti’ye emek vermiş onlarca yol arkadaşım, parti genel merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastine maruz kaldık” dedi.

AKŞENER’E İSTİFA DAVETİ

Beker, Akşener’in iddiasını açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydederek, “Eğer Meral Akşener’in bahsettiği bensem, ben bu insanları tanıyorsam, bu otelcileri tanıyorsam, bu namussuzlarla en ufak bir ilişkim varsa, kardeşlerimin varsa Türk milletine söz veriyorum, istifa edeceğim. İddia ettiği, Genel Başkan’ın söylediği kimse, onu çarşamba günü grup toplantısında açıklasın. Bensem beni açıklasın. Eğer bu iddia, benimle alakalı değilse, çıksın bunu düzeltsin. Düzeltmezse o genel başkanlıktan istifa etsin. Öyle ‘çamur at izi kaldı’ diye bir genel başkanlık olmaz” açıklamasında bulundu.

‘İSTİFA EDENE İFTİRA ATILIYOR’

Partide bir kesimin Akşener’i bazı şeylere inandırdığını söyleyen Beker, “Öyle bir inandırmışlar ki; inandıranlardan bir tanesi de özel kalemi. FETÖ taktiği uygulanıyor. Bakın daha başka şeyler de çıkacak. İyi ki Millet İttifakı kazanamamış, iyi ki istifa etmişim. Partiden kimse istifa edemez. İstifa edenler tacizle suçlanıyor. Onun için Uğur Poyraz da istifa edemez. Eğer otel iddiaları açıklanmazsa ben daha fazlasını açıklayacağım” ifadelerini kullandı.