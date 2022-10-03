Türk şirketten milyonlarca dolarlık ABD kararı! Resmen duyurdular

Avrupa’daki en büyük iki alüminyum folyo üreticisinden birisi olan Assan Alüminyum, alüminyum endüstrisinin dünyadaki en büyük etkinliğinden biri olarak gösterilen ve 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Aluminium 2022 Düsseldorf Fuarı’na katıldı. Fuarda, gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yeni yatırımları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ali Kibar, Assan Alüminyum’un Amerika’da üretim tesisi kurmak için harekete geçmeye hazırlandığını belirterek, “‘Made in USA’ şartı olan alıcılarımızın da Türk mallarıyla ihtiyaç kapasitelerini karşılamayı hedefliyoruz. Realizasyonu için kendi kendini finanse eder bir Yatırım planlıyoruz. 460 milyon Dolar yatırımla gerçekleştirmeyi planladığımız ABD’deki tesisimizde yıllık 120 bin ton üretim hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Stratejimiz alüminyum ile Avrupa ve Amerika’da büyürken Asya-Pasifik’teki mevcut varlığımızı da güçlendirmek olacak. Küresel piyasalarda yaşanan tedarik zincirindeki aksamalar ve arz sıkıntısı önümüzdeki dönemde sanayiyi de değiştirecek. Biz, bu dönüşüme hazırız. Her yıl yüzde 3 ila 7 aralığında büyüme hedefimiz var, istikrarlı şekilde üretim ve ihracata odaklanarak büyümemizi sürdürüyoruz. 2021 ciromuz 4.6 milyar dolar, bu rakamın yaklaşık yüzde 70’i ihracattan oluşuyor. 20’yi aşkın üretim tesisimizden 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu yılın ilk yarısında ciro bazında yüzde 30 büyüdük. Grup genelinde yıl sonu büyüme hedefimiz yüzde 5” değerlendirmesini yaptı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, 3 yıl önce başlayan 100 milyon dolarlık yatırımın yüzde 70’inin tamamlandığına dikkat çekerek, “Bu yatırımlarla dünyanın en gelişmiş haddelerinden birini ülkemize ve sektöre kazandırdık. Üretim kapasitemizi 360 bin tona çıkararak Avrupa’nın en büyük iki alüminyum folyo üreticisinden biri konumuna ulaştık. Sektörün toplam ihracatının yüzde 60’ını yapıyoruz. Gelecek yıl 80 milyon dolarlık geri dönüşüm tesisi yatırımı yapacağız. Geri dönüşüm tesisi kurarak sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız” dedi.

ASSAN Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal ve çevre boyutlarında ele alıyor, tüm süreçlerimize entegre etmeye çabalıyoruz. Üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eşdeğer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Global alüminyum sektörü tarafından kabul edilen ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen ASI (Aluminium Stewardship Initiative) sertifikası aldığımızın altını çizmek isterim. Bu sertifikanın, sürdürebilirlik yolculuğumuzun devamı için de önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz.”