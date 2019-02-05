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"Türk şirketlerinin Makedonya'daki yatırımı 1,2 milyar dolar düzeyinde"

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’i Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırdı- TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyelerinde ve Türk şirketlerinin Makedonya'da 1,2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor"- "Bu iş birliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz"

05 Şubat 2019 Salı 11:14
"Türk şirketlerinin Makedonya'daki yatırımı 1,2 milyar dolar düzeyinde"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Türk şirketlerinin Makedonya'da 1,2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor." ifadesini kullandı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'i Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov tarafından devlet nişanına layık görülen ilk iş insanı oldu. Nişan, 2009'dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verildi. Başkent Üsküp'te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra resmi kurumların temsilcileri ve TAV Makedonya yöneticileri katıldı.

Törende konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, Makedonya devleti tarafından bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu bildirdi.

Türkiye ile Makedonya arasında yüzyıllara dayanan köklü tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar bulunduğunu aktaran Şener, TAV olarak Makedonya'da 2010'da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldıklarını anımsattı.

Şener, 120 milyon avro yatırımla havalimanlarını yenilediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 8 yılda yolcu sayısını 4 kat artırarak 2,3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul ve Üsküp arasında haftalık uçuş sayısı 4 iken bugün 19'a çıktı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyelerinde ve Türk şirketlerinin Makedonya'da 1,2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor. Bu iş birliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."


- 2030'a kadar işletme hakkı bulunuyor


Şener, daha önce Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında TAV'daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorasına layık görüldü.

Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı 2016'da "Legion d'honneur" nişanına ve Gürcistan Devlet Nişanı'na layık görülen, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Üsküp ve Ohrid havalimanlarını 2030 yılına kadar işletme hakkına sahip bulunan TAV, geçen yıl Üsküp'te 2 milyon 158 bin, Ohrid'de 184 bin yolcuya hizmet verdi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:14
  1. Ohrid
  2. TAV

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